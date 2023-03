– Da jeg var ferdig utdannet så skulle jeg jobbe i Lerøy, det var der jeg hadde lyst å jobbe, sier Henning Beltestad med et smil fra scenen. Han legger et ekstra trykk på ordet skulle der han sitter i sofaen på Salmon City og forteller om sin ferd inn i næringen. Blant publikum er det studenter selv som drømmer om å få en fot inn i havbruksbransjen. Kanskje også i Lerøy slik Beltestad hadde. Det var et bedriftsbesøk fra nettopp Lerøy som fikk den daværende BI-studenten til å bestemme seg for at han skulle inn i selskapet – uansett.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.