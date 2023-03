I januar 2019 fikk Wilsgård Fiskeoppdrett avslag på søknad om 11 utviklingstillatelser til konseptet Offshore Tank Fleet. Vedtaket fra Fiskeridirektoratet ble klaget inn av selskapet til Nærings- og fiskeridepartementet, som nå har falt på samme konklusjon: Avslaget blir stående. Wilsgård søkte om tillatelsene vinteren 2017, men ifølge Fiskeridirektoratet oppfylte ikke konseptet vilkåret om «betydelig innovasjon». RAS-anlegg Offshore Tank Fleet består av en skrogkonstruksjon med to separate RAS-anlegg, desinfeksjon av avløpsvann, produksjon av ferskvann, regenerering og varmegjenvinning av sjøvann, samt gjenvinningssystem for slam og bioavfall.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.