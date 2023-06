Det er ofte en enkel øvelse å være uenig med det politikerne beslutter. Noen tyr til kommentarfeltene. Andre velger andre måter å si ifra på. Magnus Mæland leverte inn oppsigels på jobben sin for å kunne påta seg verv i Høyre og sørge for at oppdrettsnæringen kan vokse i Sør-Varanger.

– Man roper på staten om støtte, men så sier man nei til havbruksnæringen. Da fikk jeg nok, fortalte han på Høyres landsmøte tidligere år. Da var han ikke lengre daglig leder i Kirkenes næringsforening, men ordførerkandidat for Høyre i Sør-Varanger.