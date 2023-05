Etter at de borgerlige partiene trakk seg fra forhandlingene melder Frp at de står klar til å «rydde opp» i modellen som de nå forventer at regjeringen og SV vil lande på.

– For Frp har det vært viktig å gi en klar og tydelig beskjed til de andre borgerlige partiene, de som brøt i dag. Vi har strekt ut en hånd tidligere. Vi ønsker å sette oss ned å diskutere modell som kan fungere fra 2025 av. Den invitasjonen står ved lag, sier Roy Steffensen, finanspolitisk talsperson i Frp, til Intrafish/DN.