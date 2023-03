Laksegigantene Mowi Canada West, Grieg Seafood British Columbia og Cermaq Canada ba mandag en føderal domstol i Canada om en rettslig vurdering av avgjørelsene tatt av den kanadiske fiskeriministeren Joyce Murray som permanent stengte 15 lakseoppdrettsanlegg på Discovery Islands i British Columbia i februar. Alle tre selskapene sendte inn separate forespørsler om rettslig vurdering. – Innleveringen vil gi Grieg tilgang til DFO-dokumenter (Fisheries and Oceans Canada) som vil gi innsikt i beslutningsprosessen, sier kommunikasjonsdirektør Amy Jonsson i Grieg Seafood BC til IntraFish.

