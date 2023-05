Det går frem av selskapets kvartalsrapport fredag.

Driftsinntektene var 1.546 millioner kroner i første kvartal, mot 1.465 kroner samme kvartal i fjor.

– Markedene for atlantisk laks var fortsatt sterke i kvartalet, med solide etterspørsel fra både detaljhandelen og hotell- og restaurantsegmentet. På oppdrettssiden var vi fortsatt påvirket av biologiske utfordringer i begynnelsen av året, selv om biologien forbedret seg gjennom kvartalet og for tiden er god i Rogaland, BC og Newfoundland. I likhet med forrige kvartal er Finnmark fortsatt påvirket av Spiro-parasitten. Det er iverksatt avbøtende tiltak ta opp problemene, sier konsernsjef Andreas Kvame i dagens børsmelding.

Grieg Seafood Børsnotert lakseselskap med produksjon i Norge og Canada. Hadde tidligere virksomheten på Shetland, men den ble solgt i 2021

I Norge har selskapet produksjon i to regioner, Rogaland og Finnmark, mens det i Canada produserer fisk i British Columbia og bygger opp virksomhet i Newfoundland

Hovedkontoret ligger i Bergen

Grieg-familien fra Bergen eier rundt halvparten av selskapet, mens Folketrygdfondet er nest størst eier med knapt 5 prosent

På forhånd var det ventet at selskapet skulle rapportere et justert driftsresultat på 337 millioner kroner av en omsetning på 1.460 millioner kroner for første kvartal 2023.

Det viser gjennomsnittet av estimater fra ni meglerhus, innhentet av Infront.

Resultatet før skatt ble 573 kroner i kvartalet, mot 878 millioner tilsvarende kvartal i fjor.

Det operasjonelle driftsresultatet per kilo var 25,1 kroner, mot 26,8 kroner pr kilo samme periode året før. Oppdrettskostnaden per kilo var 61,5 kroner, mot 43,4 kroner per kilo samme periode året før.

Slaktevolum

Slaktevolumet for første kvartal var allerede kjent med 7.500 tonn i Rogaland, og 7.850 tonn i Finnmark. Totalt 15.350 tonn. Gjennomsnittlig kostnad per kilo laks var 58,4 kroner per kilo laks i Rogaland og 62,8 kroner i Finnmark. I British Columbia ble det ikke slaktet fisk i første kvartal.

Grieg Seafood venter et slaktevolum på 21.300 tonn i andre kvartal 2023. For 2023 ser selskapet nå et slaktevolum på 80.000 tonn, ned fra tidligere 82.000 tonn, går der fram av selskapets kvartalsrapport fredag.

Selskapet har en kontraktsandel i Norge på 12 prosent i andre kvartal 2023, og 15 prosent for 2023 som helhet.

I første kvartal var slaktevolumet høyere enn tidligere guidet som følge av førtidig slakting knyttet til biologiske utfordringer. For å kompensere har selskapet økt utsett av smolt for å gjenoppbygge biomassen.

Driften i Rogaland

Grieg Rogaland hadde et slaktevolum som var 2.000 tonn høyere enn guidingen, relatert til førtidig slakting knyttet til ILA på en lokasjon og vintersår. Prisoppnåelsen i regionen ble også påvirket av en lavere andel «superior» laks, i tillegg til negativt bidrag fra kontrakter og reduserte slaktevekter.

I andre kvartal ventes et slaktevolum i Rogaland på 10.500 tonn, som er jevnt fordelt utover kvartalet. Det ventes også en effekt på prisoppnåelsen i andre kvartal var vintersår. Kostnaden omtales å være stabil, men høy, som følge av fortsatt slakting av ILA-laks med lavere snittvekter.

Finnmark

I Finnmark ble det slaktet 2.100 tonn over guidingen i første kvartal, som følge av førtidig slakting for å håndtere spiro-parasitten og vintersår. Også her ble prisoppnåelsen påvirket av en lavere andel «superior»- laks, lavere slaktevekter og negativt bidrag fra kontrakter.

I andre kvartal ventes et slaktevolum i Finnmark på 5.500 tonn, hvor slakteprofilen er lent mot siste del av kvartalet. Det ventes en fortsatt effekt på prisoppnåelsen fra vintersår, og fortsatte høye oppdrettskostnader som følge av de «historiske biologiske utfordringene», heter det i kvartalsrapporten.

For helåret 2023 ventes slaktevolumet i Finnmark nå å bli 26.000 tonn, fra tidligere 28.000 tonn.

British Columbia og Newfoundland

I British Columbia (BC) var det ingen slakting i første kvartal, der selskapet prioriterer oppbygging av biomasse. I andre kvartal ventes et slaktevolum på 5.300 tonn, og guidingen for 2023 på 20.000 tonn gjentas.

I Newfoundland går ferskvannsaktivitetene i henhold til plan, med høy overlevelse. Første slakting er planlagt i fjerde kvartal 2023.

Investeringer

Vedlikeholdsinvesteringer er ventet å være på 300 millioner kroner i 2023, mens vekstinvesteringer er ventet å være 370 millioner kroner, hvorav 300 millioner kroner er allokert til Newfoundland og 70 millioner kroner til å motvirke spiro-utfordringene i Finnmark.

– Alle andre investeringer i Norge er på hold, i påvente av den endelige grunnrenteskatten, heter det fra selskapet.

Sterkt 2022

2022 ble et rekordår for Grieg, med 1,7 milliarder kroner i driftsresultat.

– I vår 30 år lange historie har vi aldri oppnådd en høyere operasjonell EBIT, sett et sterkere marked eller høstet høyere volum i våre eksisterende oppdrettsregioner. Jeg vil oppriktig takke alle mine kolleger i havbruk, salg og støttefunksjoner for deres harde arbeid og innsats, sa konsernsjef Andreas Kvame da resultatet for fjerde kvartal ble lagt frem i februar.

Fikk millionbot

Tidligere denne uken ble det kjent at Grieg Seafood har fått et forelegg på 1,4 millioner kroner etter utslipp av klor ved et lakseslakteri i Alta.

Det var i august 2021 at politiet rykket ut til melding om akutt forurensning utenfor et lakseslakteri i Alta. Grieg Seafood meldte at 96.000 laks døde.

Det var en ansatt som ikke hadde tilstrekkelig opplæring som fikk ansvaret for å etterfylle tankene. Politiet i Finnmark mener Grieg Seafood har brudd både forurensningsloven og dyrevelferdsloven, skriver NRK.