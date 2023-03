Proposisjonen om grunnrenteskatt i havbruk skal komme i mars, har finansminister Trygve Slagsvold Vedum uttalt tidligere.

Nå viser kalenderen mars og alt tyder på at proposisjonen er på vei. Intrafish har tidligere omtalt at finansdepartementet har sendt et dokument kalt utkast til proposisjon, ifølge postlistene ble dette sendt ut 9. februar.

– Kan lovforslaget komme allerede fredag 3. mars?

– I prinsippet kan det vel komme. Da er det et tegn på, som Intrafish omtalte, at ting synes forutbestemt og at de ikke har lest alle høringsforslagene.