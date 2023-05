Kva står på planen i dag?



– I dag er det full planlegging av jubileumssamlinga vår. Salmon Group fyller 20 år i år og me skal i den anledning samle alle våre aksjonærar her i vakre Vestland neste veke. Det er lagt opp til mykje fagleg innhald i tillegg til at aksjonærane skal bli endå betre kjent gjennom ulike, artige aktivitetar. Så dette blir nokon hektiske og artige dagar saman, svarer Hanna Dåvøy Rørtveit når me snakkar med tidlegare i veka.