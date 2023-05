Nå forlater også KrF forhandlingene om grunnrenteskatt i havbruk. Det skrev Dagens Næringsliv i formiddag. Like etterpå varslet også Høyre at de bryter forhandlingene gjennom en pressemelding til media. Fra før hadde Frp og MDG meldt seg ut.

– Regjeringspartiene har ikke vist seg villige til å imøtekomme forventningene fra hverken Høyre, Venstre eller Kristelig Folkeparti i samtalene om grunnrenteskatt for havbruket, skriver Høyres stortingsgruppe i en melding like etter klokken 11 i dag.

– Det har vært en rotete prosess fra start til slutt, hvor regjeringen har insistert på å innføre havbruksskatten med tilbakevirkende kraft og stå på en innretning vi ikke er enig i. Det er ikke rart det har vært protester langs hele kysten og i Distrikts-Norge når skatten viser seg å kanskje være fire til fem ganger høyere enn det de sa i høst. Det burde vært et tydelig signal om å restarte prosessen, undersøke flere modeller og forsøke å samle et bredt flertall bak et forslag, men regjeringspartiene har ikke vært villige til å bevege seg i stor nok grad. Vi har vært tydelige på at næringen kan bidra noe mer, men at innretningen på skatten ikke er god nok og at det samlede skattetrykket er for høyt, sier Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten i en felles pressemelding fra Høyre, Venstre og KrF rett etter at Høyres brudd ble kjent.

Finanspolitisk talsperson i Høyre Helge Orten. Foto: Aleksander Nordahl

– Regjeringens prosess har stått til stryk. Det er dramatisk at de ikke har håndtert en så viktig næring på en bedre måte. Forslaget slår hardt ut for næringslivet i distriktene. Investeringer på opp mot 40 milliarder kroner er skrinlagt eller lagt på is. Leverandørindustrien er satt på vent og KrF frykter at mange arbeidsplasser er i spill, uttaler finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, i meldingen.

– Umulig for Venstre

Han får følge av finanspolitisk talsperson i Venstre Sveinung Rotevatn, som sier at venstresiden under forhandlingene var fast bestemt på å ha s«å høy skatt for havbruksnæringen som mulig»:

– For et næringsparti som Venstre var ikke det mulig å være med på. Regjeringen har nå kastet bort muligheten for et bredt forlik, for de vet at vi var åpne for å støtte en grunnrenteskatt, hvis den er innrettet på en måte som gir legitimitet. Vi ønsket å forhandle videre og finne fram til en løsning, men regjeringen har lagt fram et ultimativt krav det er vanskelig for oss å akseptere, uttaler Rotevatn i meldingen.

Samling i vandrehallen rette etter at bruddet om lakseskatten ble kjent tirsdag formiddag. Foto: Andesr Furuset

– Våre krav har vært å få ned det samlede skattetrykket på næringen, å hindre at nye skatter får tilbakevirkende kraft og bedre miljøkrav. Dessverre har ikke regjeringen vært villige til å komme oss i møte, de går heller hånd i hånd med SV og Rødt, legger Rotevatn til.

Ikke grunnlag

Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, sier til DN at partiet ikke lenger ser grunnlag for å bli med på en enighet eller finne en løsning.

– Bakgrunn er at vi ikke er enig i modellen, innretningen eller prosessen, sier Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad er finanspolitisk talsperson i KrF. Foto: Jakob Bjørnøy/KrF

– Derfor har vi vært opptatt av å få ned skattebelastningen betydelig. Det har vi forsøkt å snakke med de andre partiene om. Det har vært bevegelse, men langt ifra nok, men det er dessverre ikke grunnlag for å komme så langt som vi ønsker, sier han.

Regjeringen la mandag frem et justert forslag til lakseskatt for finanskomiteen på Stortinget. Ifølge stortingsrepresentant og saksordfører Geir Pollestad (Sp) er det snakk om små justeringer.

Det skrev E24 mandag ettermiddag.

Dette sier Pollestad

– Det er oppsiktsvekkende at partier som vil ha mindre skatt takker nei til å redusere skattesatsen fra 35 til 30 prosent. De har også takket nei til et fradrag som vil ha en verdi på 2,2 milliarder kroner i 2023, sier Pollestad til Intrafish/DN.

– De har takket nei til å øke rabatten på formuesskatten fra 50 til 75 prosent, i tillegg til en rekke tekstforslag som ville imøtegått næringen som miljøteknologiordningen og ikke nedtrekk i produksjonen i rød sone for lukkede anlegg, sier han.

Geir Pollestad, leder i Stortingets næringskomité. Foto: Brian Cliff Olguin

Pollestad holder fortsatt døren åpen for Venstre, KrF og Høyre, dersom de ønsker å redusere skatten.

– Nå kommer vil til å stemme for det som er vårt forslag, og gå til Stortinget med det. Vår dør står fortsatt åpen om Venstre, KrF og Høyre ønsker å redusere satsen, legger han til.

– Er du skuffet?

– Nei, vi får gjennom det som er regjeringens forslag, antar vi. Men jeg skulle ha ønsket at de tenkte mer på næringen og mindre på taktikkeri, svarer Pollestad.

– Kan det bli en økning fra 35 for å få med SV?

– Nå legger vi frem innstillingen med tanke på at vi skal holde oss til det som ligger i proposisjonen.

– Hvorfor ikke gå ned enda lavere for å få med Høyre?

– Vi ønsker å få inn en andel av grunnrenten. Jeg synes argumentet at provenyet er for høyt er grunn til å senke skatten. Vi kunne ha levd godt med 30 prosent, men jeg har fortsatt et håp om å få med de andre partiene, svarer Pollestad.

Flyttet fristen

Komiteen skulle egentlig legge frem sin innstilling 16. mai, men fristen er flyttet til 23. mai. Saken skal behandles i Stortinget 31. mai.

Pollestad ønsket ikke å kommentere detaljene i forslaget, eller om dette var siste tilbud fra regjeringens side.

– Vi har meldt hvor langt vi kan gå. Så får vi se hva som kommer av konstruktive innspill og tilbakemeldinger. Vi nærmer oss en landingsfase, definitivt, sa Pollestad til E24.

Fra før av har både Frp og MDG forlatt forhandlingene om skatten.