Sunnmøringen Mikael Lade Rønes har satset på alt fra lakseoppdrett i lukkede merder i USA til torskeoppdrett og helsekost, Han har vært i kontinuerlig hardt vær den siste tiden.

I fjor høst skrev DN at to av, selskaper, kontrollert av henholdsvis Bertel O. Steen-arvingen Ada Kjeseth (74) og seriegründeren Bjørn Mathias Apeland (69), hadde tatt arrest for over 20 millioner kroner hos Rønes privat og i hans selskaper etter å ha gitt lån som ikke er tilbakebetalt.

I januar i år ble det også klart at Rønes skyldte oppdrettsmilliardæren Helge Gåsø 26 millioner kroner. Da ble han reddet fra konkurs i siste øyeblikk.

Men det stopper ikke der.

Den tidligere aksjemegleren Mikael Lade Rønes ble i 2008 dømt til fire års ubetinget fengsel for å ha lurt blant andre investorene Anders Ivar Olsen og skipsreder Per Sævig for flere titall millioner kroner.

De siste årene har han bygget seg opp en betydelig formue, særlig innen torskeoppdrett, gjennom det nå børsnoterte torskeoppdrettsselskapet Norcod. Salg av aksjer har gjort at egenkapitalen i hans hovedselskap Global as siden 2018 har gått fra minus tre til pluss vel 121 millioner kroner ved utgangen av 2020. Regnskapene for 2021 er ikke levert.

Rønes har også fått konsesjon for torskeoppdrett i Sykkylven gjennom selskapet Purecod, har investert i et oppdrettsprosjekt i Maine i USA (American Aquafarms) og i oppdrettsteknologi (Closedpen as).

I tillegg har selgeren av en leilighet på Tjuvholmen i Oslo tatt arrest for 1,5 millioner kroner fordi Rønes ikke klarte å betale leiligheten.

Rønes trakk seg deretter ut av alle styrene i selskapene han kontrollerer, og sier han jobber med nedsalg med sikte på å betale kreditorene det han skylder.

Tirsdag denne uken ble et av hovedselskapene hans på ny reddet fra konkurs i siste øyeblikk. Kilde: DN

Revisor har trukket seg

26. mai ble det registrert i Brønnøysundregistrene at Komplett Revisjon i Hønefoss har trukket seg som revisor for hovedselskapene i Rønes-sfæren, Global as og Blue Future. Daglig leder i revisjonsselskapet, Christian Berg Stenstrøm, vil ikke kommentere saken.

Men i revisorrapportene for de to selskapene for 2021 har han påpekt alt fra manglende rutiner og dokumentasjon samt ulovlige millionlån uten sikkerhet til hovedeier Lade Rønes.

I mai fikk også investor Ada Kjeseth rettens kjennelse på å ta ytterligere pant for nærmere seks millioner kroner. Tirsdag morgen måtte Blue Future-ledelsen møte i retten etter en konkursbegjæring fra en ansatt med ubetalt lønnskrav.

– Vi har hatt vedvarende likviditetsutfordringer som dommeren kjenner til, forklarte daglig leder i Blue Future, Eirik Jørs, i retten.

Og det gjorde dommeren. Tingrettsdommer Jan Atle Hansen var nemlig rettens administrator tidligere i vinter da Skatteetaten begjærte hovedselskapet Global as konkurs.

– Da ble det fortalt at ting var betalt, noe som viste seg ikke å være riktig. Så jeg har ingen tillit til hovedeier lenger, sa Hansen.

Daglig leder Eirik Jørs i Blue Future mente det er annerledes denne gangen.

– Min vurdering er at kravet vil bli gjort opp innen få dager, sa han.

Dermed gikk dommeren og saksøker med på gi Lade Rønes to ukers betalingsfrist, til 20. juni.

I mellomtiden, den 16. juni, skal den samme dommeren også håndtere en konkursbegjæring fra Skatteetaten mot Rønes helsekostselskap, Global Sky.

Nye løfter til kreditorer og aksjonærer

– Vi har som du vet ikke lagt skjul på at vi har hatt likvide utfordringer en stund der jeg og andre aksjonærer har bidratt med likviditet, skriver Mikal Lade Rønes i en sms til DN tirsdag ettermiddag.

–Det er iverksatt en rekke tiltak og vi ser resultatet av hardt arbeid selv i en presset likvid situasjon, noe som vil resultere i at våre kreditorer og aksjonærer blir fornøyde, skriver han og legge til:

– Dommerens utsagn har jeg ingen kommentarer til.

Mikal Lade Rønes ble slått personlig konkurs i 2006. To år senere ble 46-åringen, som hadde bakgrunn som aksjemegler i ABG Sundal Collier og Orion Securities, dømt til fire års ubetinget fengsel for å ha lurt blant andre investorene Anders Ivar Olsen og skipsreder Per Sævig for flere titall millioner kroner.

Ifølge dommen hadde han svindlet investorer for til sammen 42 millioner kroner.