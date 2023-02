– Det overrasker meg egentlig ikke for inntrykket mitt er hele klassen trives godt med studiet, sier Ellen Havstad Vågen (25) til Intrafish. Hun går på andreåret ved Nord universitet der hun tar en bachelor i havbruksdrift og ledelse ved Nord universitet. Dette er en av seks mulige studieprogram om havbruk ved norske universiteter. Ifølge Studiebarometeret trives disse studentene seg bedre enn den gjennomsnittlige studenten i Norge. I undersøkelsen svarer studentene på en rekke påstander med svar på en skala fra 1 til 5.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.