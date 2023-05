Statssekretær Kristina Hansen klippet i dag snoren og åpnet offisielt det nye sjøanlegget i Austevoll.

Det skriver Havforskningsinstituttet (HI) i en artikkel på sine nettsider.

Stasjonen har fasiliteter både på land og i sjø, som gjør at de kan følge fisk og skalldyr gjennom hele livssyklusen.

Nå har sjødelen av forskningsstasjonen gått igjennom en solid opprustning. Anlegget er like stort som det gamle, men er fullpakket med moderne forskningsutstyr, ifølge HI.

Austevoll forskningsstasjon: Stasjonen ligger i Austevoll kommune, sør for Bergen.

Den er sentral for aktiviteter innen marine arter i alle livsstadier.

De har over 4500 kvadratmeter innendørs og store uteareal.

Det er regnet som et av Europas største og mest avanserte forskningsanlegg på dette området.

Stasjonen ble etablert i 1978 og har i over førti år vært en sentral aktør både for forvaltning og næring. Kilde: Havforskningsinstituttet

– Vi har valgt et anlegg med løsninger som både gir mulighet for bedre forskning og forskning på nye måter områder. Det har vært viktig å både redusere miljø- og klimaavtrykk, samtidig som vi får nye og bedre muligheter. Ved å legge solceller på takene og en elektrisk arbeidsbåt har vi tro på at vi oppnår det, forklarer Øystein Brun, direktør for teknisk infrastruktur ved HI i meldingen.

Sjødelen av anlegget har fått en solid oppdatering. Foto: Christine Fagerbakke / HI

Stor datainnsamling

Det nye sjøanlegget består av 16 merder, en egen flytekai og et foringsanlegg.

Fôringsanlegget er spesialdesignet for at HI skal kunne utføre forsøk, også på fôring i små og større enheter. Opp til 24 tonn kan lagres i siloene. Det hele styres digitalt, ifølge HI.

I tillegg er det montert strøm og fiber langs hele anlegget. Det sikrer at det kan overføres store mengder data i sanntid. Crimac er et av flere prosjekt som trenger nettopp slike muligheter. De jobber med tolking av bredbåndsakustikk og «akustiske dialekter».

Ekkoloddene har de siste årene hatt en stor utvikling, skriver HI. I dag er ikke bare en fisk en fisk, men de kan se på alt fra svømmeblæren til adferd. Under feltarbeid lagrer de massive mengder med akustisk data.

Stasjonen har også fått rikelig med solcellepaneler på flere bygninger. Til sammen skal de høste 233.000 kWt med energi i året.

Totalt er det en besparelse på 85 tonn CO2 for miljøet.

– Solcellene sørger for at ti prosent av all strømmen vi bruker årlig kommer fra solenergi, sier Steinsland i meldingen.