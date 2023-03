– For alle som driver næring i det viktige Distrikts-Norge må det være sånn at vi vet sånn cirka hvordan dagen ser ut når vi står opp. Rammebetingelser er et viktig stikkord, sier Bjarne Brøndbo til Intrafish. – Jeg er veldig opptatt av forutsigbarhet, rammevilkår og at vi har tydelige politikere som ikke sprer usikkerhet, legger han til. Mye usikkerhet Ved siden av å være artist og vokalist i DDE, driver Brøndbo sammen med konen, en av Norges største bildel-forretninger, Bil1din på Skage i Namdalen, like utenfor Namsos.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.