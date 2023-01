Klemt mellom Ikea og Aberia omsorg står fire stykker fra verdens største lakseprodusent i Grieghallen i Bergen. De få bedriftene som holder stand på utdanningsmessen er ikke like populær som Forsvaret, de store universitetene, eller selv den norske kirken som har hentet kjendishjelp fra Farmen-presten Thor Haavik til sin stand.

– De aller fleste er nok interessert i dropsen vi tilbyr først, sier Kristian Sand med et smil.

Men da begynner de å få inn noen stikkord om Mowi. Fortelle hva de driver med og at dette faktisk er verdens største lakseprodusent som produserer 460.000 tonn med laks hvert år og er kåret til verdens mest bærekraftige animalske proteinprodusent flere år på rad.

– Målet er å øke eksponeringen vår inn mot neste generasjons arbeidstakere, sier Sand, områdeleder for produksjonsområde 3 i Mowi.

Kjent på kysten

Mowi har faktisk lang tradisjon med å være med på slike utdanningsmesser. Men det er lettere å nå frem til yngre på messer i kystregionen og i distriktene.

– På kysten ser vi at de fleste vet hvem vi er. I Bergen vet ikke alle hva vi holder på med. Så vi har lyst å gi en mulighet til de her også for å fortelle om muligheten i Mowi. Jeg har selv vokst opp i en storby og ramla tilfeldig inn i oppdrettsnæringen, sier trønderen med ansvar for produksjonsområde i Hordaland.

– Du kom ikke inn via en messe selv?

– Nei, det var via fotball og en deltidsjobb. Men hadde jeg kunne valgt på nytt så ville jeg tenkt at jeg nok kunne nådd like langt, om ikke lengre, om jeg gikk yrkesfag og tok fagbrev.

Han har merket seg at flere blir overrasket over at Mowi ikke holder til et sted i Norge.

Mowis gjeng på utdanningsmessen. F.v: Kristian Bergsagel, Kristian Sand, Fredrik Jensen Utvatn og Oda Stenberg. Foto: Jan Willie Olsen

– Det er nok lett å tenke at et oppdrettsselskap hører til en plass for de som ikke kjenner til næringen. Så vi merker at noen blir overasket når vi forteller at vi har produksjon langs hele kysten i Norge og i utlandet.

De fikk kanskje ikke mest besøk på utdanningsmessen, men som Sand påpeker er det eksponering som er viktigst. Han mener også det bare er bra at ungdom ser seg mot høyere utdanning også, for det vil bli behov for den type kompetanse i næringen også.

– Vi har ikke bare behov for de som fagutdanner seg til akvakultur. Vi har behov for de som har gått på NTNU og NHH også. Om de nå kan få høre om mulighetene i Mowi før de velger høyere utdanning så kan vi kanskje peile de tilbake til oss senere når de vet hva man gjøre hos oss, sier Sand, som selv har bakgrunn fra økonomi og litt rettsvitenskap.

Nærmer seg fagprøve

Fredrik Jensen Ulvatn (20) er en av de som skal bruke dagen på å selge inn Mowi for andre ungdommer. Han er selv TAF-lærling på fjerde året nå. Et løp der man kombinerer skole og læretid over fire år.

– Nå er jeg ferdig til våren og skal ta en fagprøve som forhåpentligvis fører til et fagbrev, forteller han.

– Hva er planen videre da?

TAF-lærling Fredrik Jensen Ulvatn i Mowi skal snart ta fagprøven. Foto: Jan Willie Olsen

– Det må bli noe innenfor havbruk, men nøyaktig hva har jeg ikke helt bestemt meg for enda. Du har marin teknikk i Trondheim som en mulighet. Det er kanskje det fine med å gå TAF. Du får fagbrev og studiekompetanse til å enten jobbe som driftsteknikker eller utdanne deg videre.

Selv var det en fetter som fikk han inn på tanken om TAF og havbruk.

– Jeg tror egentlig det er et ukjent løp for mange. Dersom du har motivasjon til å jobbe ekstra med skole så vil jeg anbefale denne måten å ta fagbrev på, slår han fast.

Tautdanning.no arrangerer flere slike messer i de kommende ukene i storbyer i Norge. I Bodø skal et annet oppdrettselskap også være med. Da ved Cermaq Norwa.