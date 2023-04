Høyesteretts ankeutvalg avgjorde onsdag 12. april at statens anke i saken om unntak i trafikklyssystemet, avvises.

Dermed blir den enstemmige dommen fra Gulating lagmannsrett, hvor deler av regelverket i trafikklyssystemet ble satt til side som grunnlovsstridig på grunn av ulovlig tilbakevirkende kraft, stående.

– Vi er selvfølgelig svært glad for at det nå foreligger rettskraftig dom på at vedtakene om nedtrekk av konsesjonskapasitet overfor Eide Fjordbruk AS, Tombre Fiskeanlegg AS og Fjord Drift AS er ugyldige som følge av at de er i strid med grunnlovens § 97's forbud mot tilbakevirkende kraft.