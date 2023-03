Alle kystfylkene i Høyre har samlet seg rundt et fellesforslag med tydelig kampvilje mot regjeringens forslag til innføring av grunnrenteskatt på havbruk. Nå forventer de at saken kommer opp til behandling på Høyres landsmøte 24-26 mars for å stå ved tidligere landsmøtevedtak om nei til grunnrenteskatt på havbruk.

– Det er et veldig sterkt signal at det er sendt inn i fellesskap fra Finnmark i nord til Agder i sør, sier initiativtaker til forslaget og leder i Møre og Romsdal Høyre Monica Molvær i en pressemelding.

Kamp mot grunnrente

Intrafish har tidligere omtalt noen av vedtakene fra kystfylkene i Høyre som har fått frem en tilsvarende resolusjon. Nå er et forslag sendt inn til Høyres landsmøte på vegne av:

Troms og Finnmark Høyre

Nordland Høyre

Trøndelag Høyre

Møre og Romsdal Høyre

Vestland Høyre

Rogaland Høyre

Agder Høyre

Jan Gunnar Pedersen, sentralstyremedlem.

Med et landsmøtevedtak vil det legge fører for Partiets ståsted i forhandlingene. Med en mindretallsregjering er regjeringen avhengig av å få flertall med hjelp av andre partier for skatten.

Må bli debatt

Stortingsrepresentant Olve Grotle og fiskeripolitisk talsperson i Høyre, var med da Vestland Høyre kom med en resolusjon for å få grunnrenteskatt løftet opp på landsmøtet.

– Dette temaet bør bli behandlet i en eller annen form på landsmøtet til Høyre i slutten av mars, sa han da