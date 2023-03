Det sier Peter Frølich, leder av resolusjonskomiteen til Høyres landsmøte, i en pressemelding onsdag kveld.

– Vi holder døren på gløtt for bedre forslag som ivaretar næringens innspill og er mindre skadelig. Sjømatnøringen avviser ikke å være med en økt skattlegging, og vi er på samme linje. Jeg tror dette er et forslag som hele Høyres landsmøte vil stå samlet om, legger Frølich til.

Han får støtte av ordfører Øygarden, Tom Georg Indrevik, som er en av 46 ordførerkandidater fra Høyre som i februar skrev under på et opprop mot grunnrenteskatt.

– Det er meget positivt at Høyre slår fast at vi er imot forslaget fra regjeringen til grunnrenteskatt og at alle endringer skal gjøres i dialog med næringen. For alle som bor, arbeider og er avhengig av denne næringen i hele Norge er det av avgjørende av regjeringen lytter, uttaler Indrevik i meldingen.

Han var sterkt imot lakseskatten også på Høyres landsmøte i 2019.

Dette ønsker Høyre

I en punktliste skriver Høyre at partiet vil utrede forslaget fra næringen om en inntektsgradert produksjonsavgift («færøysk» modell) og andre modeller, før det tas endelig stilling til havbruksskatt.

«Havbruksnæringen bidrar allerede ekstra til fellesskapet gjennom eksportavgift, produksjonsavgift og auksjonsproveny fra produksjonstillatelser, men sier selv de kan bidra enda mer. Når grunnrenteskatten kommer til behandling i Stortinget ønsker Høyre å sikre at havbruksnæringen fortsatt kan bidra til økt verdiskaping, trygge eksisterende og skape nye, lønnsomme arbeidsplasser», heter det blant annet i resolusjonen.

Der går det også fram at partietmener «det vil være bedre om beskatningen av havbruksnæringen blir grundig behandlet og utredet i sammenheng med andre, brede skatteendringer.»

Line Ellingsen i Ellingsen Seafood. Foto: Bent-Are Jensen

I en epost til Intrafish sier oppdretter Line Ellingsen at hun er glad for at Høyre har lyttet til innspill fra oppdrettsnæringen.

– Vi skal bidra med mer skatt, vi skal bidra til flere lønnsomme jobber og videre vekst, men forslaget fra regjeringen har satt bremsen på fordi skattetrykket har blitt uhåndterlig høyt og skattemodellen ikke passer havbruket. Derfor er det bra Høyre ligger an til å si nei til regjeringens lakseskatt, og ja til tettere dialog med næringslivet langs kysten og i distriktene, uttaler Ellingsen i eposten formidlet av Sjømat Norge.

Høyre starter sitt landsmøte fredag 24. mars og det er spådd debatt om grunnrenteskatten på havbruk.