– Hvordan er det å være joker i dette her?

Irene Ojala humrer. Hun er Pasientfokus sin eneste representant på Stortinget. Med sin stemme har hun sørget for at regjeringen får de 85 nødvendige mandatene som skal til for å få flertall for lakseskatten.

– Det er jo en del av det å være her. Jeg er her for helse i Finnmark, men nå regner jeg med at de ser at jeg jobber seriøst, sier hun til Intrafish.

Hørt på de unge

– Lakseskatten har vært diskutert i snart ett år og kanskje hengt som et spøkelse over næringa. Skal de flytte? Satse? Eskalere? Jeg tenkte det var viktig at vi landet dette her. 25 prosent er en grei skatt som jeg tror næringa kan leve med, sier Ojala.

Hun forteller at hun før hun bestemte seg har snakket med mange unge som holder på å utdanne seg til havbruk.

– En av grunnen de har trukket fram til at de vil inn i næringa er at det alltid er muligheter for å utvikle seg. Med den skatten så trodde ikke alle like mye på det lengre. Summen var for høy skattemessig. Nå får de 25 prosent som bør gi gode muligheter for bærekraftig og økologisk oppdrett.

Hun er opptatt av helse, og da spesielt i Finnmark. Men viser til at havbruk er en del av Finnmark også.

– Det er mye oppdrettsnæring i Finnmark, så det henger sammen.

Irene Ojala sammen med regjeringspartiene og Venstre da de torsdag kunngjorde enighet om lakseskatten. Foto: Anders Furuset

– Du har ikke fått noe lovnader om sykehus i Alta?

– Nei, det kan dem ikke love. Men de vet at jeg jobber seriøst, så det er en annen debatt. De er fullstendig klar over hvorfor jeg er her, men jeg lar meg ikke kjøpe av noen.

Hun var med på stemme mot forslaget om utflytting av statlige arbeidsplasser nylig fra byer som Bergen og Tromsø. Da ble hun også jokeren for flertall.

– Da var jeg også på vippen, men det var gode argumenter fra Frp og Høyre, som førte til at jeg stemte mot, forklarer hun.

Dette er forslaget

Forslaget bygger på modellen lagt fram av regjeringen, med følgende endringer:

Den effektive skattesatsen reduseres fra 35 % til 25 %.

Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 % til 75 %.

Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023.

I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.

Forslaget fremmes i Stortinget til stemming 31. mai.