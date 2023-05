– Det var ikke meningen at jeg skulle bli politiker. Jeg har aldri vært politiker før, og den første politiske talen jeg har holdt i mitt liv var her på Stortinget. Det var folket som ville at jeg skulle stille til valg, og nå er jeg her, sier Irene Ojala (62).

Før hun ble innvalgt jobbet hun på en bolig for psykisk utviklingshemmede. Nå hun kvinnen som sitter på vippen i Stortinget.

Ojala var en av initiativtagerne bak en aksjon for kvinner som mente av beredskapen for helse var altfor dårlig i Kautokeino og Alta.