– Selv om det ser ut som en tabloid annonse, er det egentlig veldig mye forskning som ligger bak, sier seniorforsker ved Nofima, Katerina Kousoulaki, til Intrafish. Funnene ble gjort i EU-prosjekt Aquabiopro-fit som Kousoulaki har ledet. De kliniske testene fra prosjektet viser at kosttilskudd som inneholder blant annet konsentrat fra fiskeavskjær og fiskeolje kan gi stor helsegevinst. – Kosttilskuddet er nøye satt sammen av en «dash»-lakseprotein, kolmule, kollagen og omega 3, for å nevne noe. Det er restråstoffer fra forskjellige fiskearter i forskjellige blandinger, både fra hode, rygg og skinn, fortsetter Kousoulaki.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.