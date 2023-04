Forskningsinstitusjonen Nofima leder et EU-finansiert forsknings- og innovasjonsprosjekt – Aquavitae. Dette har de holdt på med siden 2019. Målet er blant annet å få til oppdrett av nye arter på en bærekraftig måte. Et ledd mot dette målet er et eget kurs de nå har lansert.

– Det er store forventninger til økt akvakulturproduksjon, men hvis den skal være bærekraftig så må vi utnytte arter som er lavt i næringspyramiden i havets økosystem, sier Michaela Aschan, professor ved Norges fiskerihøgskole ved UiT i en pressemelding fra universitet.

Hele verden

EU-prosjektet har deltagere fra Europa, Brasil og Sør-Afrika. Forskere ved Norges fiskerihøgskole har hatt hovedansvaret for å lage et kurs om bærekraftig og klimavenning produksjon av såkalte lavtrofiske arter. Altså arter langt unna laksen i havets næringspyramide.

Arter som østers, blåskjell, sjøpølse, kråkebolle, tang og tare har vist seg som lovende arter å drive med oppdrett av. Dette vil man lære meg om i kurset.

Kan få studiepoeng

– Kurset bidrar til internasjonalisering, og diversifisering av utdannelsene både på Master og PhD nivå, og det er stor interesse for dette tilbudet både i Brasil, i Sør-Afrika, og i Europa, sier Aschan.

Ved fullføring av kurset vil man få et diplom, mens europeiske bachelorstudenter kan få ekstra studiepoeng for gjennomføring.