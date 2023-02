– Det var høyt engasjement og tydelige beskjeder. Folkevalgte Senterparti-politikere langs kysten har stått i denne debatten og vært klar i sine synspunkter om lakseskatten, sier ordfører i Salangen kommune, Sigrun Wiggen Prestbakmo, til Intrafish. Om det skulle være noe tvil, så har de vært rystet over forslaget om grunnrenteskatt. Prestbakmo er også med i den interne «arbeidsgruppa havbruk» i Senterpartiet. Slik fikk de i stand møte med partiledelsen i Senterpartiet på tirsdag. I møtet fikk hun med seg det hun kaller hele bredden av lokalvalgte Sp-folk langs kysten.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.