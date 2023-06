I 2020 søkte Rogaland Fjordbruk om en visningstillatelse, i tillegg til den ene visningstillatelsen konsernet allerede har. Selskapet inngår i Alsaker Fjordbruk-konsernet som er heleid av laksemilliarder Gerhard Alsaker. Dette er en gratis laksetillatelse som gis ut mot at det lages et opplegg for kunnskapsformidling om lakseoppdrett til publikum. Begrunnelsen for søknaden var at de fleste i Norge bor i områder der det ikke er havbruk.

Som eneeier av Alsaker-konsernet er lakseoppdretteren med samme navn blitt en av Norges rikeste. Han har nylig bygget et av landets største private bolighus, med et bruksareal på 2.131 kvadratmeter. Huset ligger på hans hjemplass, den lille bygda Onarheim i Sunnhordland, et par timers kjøring sør for Bergen.

Ville reise rundt

For det planlagte «laksesirkuset» var konseptet en mobil utstilling som skulle rette seg mot områder fra Trondheim og sørover hvor det ikke er noen direkte tilknytning til laksenæringen.

– Dette blir noe helt nytt innen havbruk og formidling, både i norsk og internasjonal sammenheng, skrev selskapet i søknaden sin i 2020.

Ideen var å reise rundt til skoler og andre møteplasser med utstillingen.

Omtrent slik skulle «sirkuset» til Alsaker-konsernet se ut. Skjermdump fra vedlegg til søknaden som ble sendt inn i 2020. Foto: Rogaland Fjordbruk

– SalmonCircus inviterer elevene til å lekse, lære, utforske og reflektere. De oppfordres til å være kritiske, og de får presentert ulike meninger og problemstillinger knyttet til havbruk, skrev selskapet i søknaden.

Gjestene skulle tas med på en virtuell tur til blant annet Fjon, Røvær, Onarheim og Sunde, steder hvor konsernet allerede driver lakseproduksjon.

Intrafish har tidligere omtalt at Nova Sea-selskapet Lax Expo planla et tilsvarende omreisende opplegg i utlandet, men fikk avslag.

Direktoratet ble ikke overbevist

Omtrent tre år etter søknaden var sendt, mottok Rogaland Fjordbruk nylig et vedtak fra Fiskeridirektoratet. Det avslo søknaden, og beklaget den lange behandlingstiden.

Avslaget begrunnes blant annet med at søknaden ikke er konkret nok på hvilke områder «sirkuset» skal besøke, og at det derfor er vanskelig å vurdere den og om hvorvidt det er er andre tilsvarende utstillinger i nærheten. Videre mener direktoratet at selskapet ikke godt nok beskriver hvilke krav det vil stille til de ansatte ved utstillingen.

Fiskeridirektoratet mener også at det er negativt at det ikke legges opp til noen fysiske besøk av anleggene hvor fisken produseres.

– Til slutt har vi vektlagt at videooverføring fra lokalitet skal skje via lokaliteter som alt er tilknyttet en annen visningstillatelse. Fiskeridirektoratet setter spørsmålstegn ved om man da har behov for en ny visningstillatelse for å gjennomføre konseptet «SalmonCircus», skriver direktoratet.

Noe som taler positivt for selskapet, er at det er planlagt gratis inngang, mener direktoratet. I sum mener direktoratet likevel at det omsøkte konseptet ikke kvalifiserer for en tillatelse.

Dataparty og countryfestival

Alsaker-konsernets samfunnskontakt Kristian Råsberg viser til selskapets klage for selskapets syn på avslaget, og skriver i en tekstmelding til DN/IF at det «har god dialog med forvaltningen om saken».

I klagen som Intrafish har fått innsyn ifra Fiskeridirektoratet har selskapet blant annet kommet med tilleggsinformasjon om planene sine. Der skriver også selskapet at det er et av verdens mest veldrevne lakseselskap.

– Filosofien er enkel og målrettet. Har en fokus på å tjene penger, faller det naturlig å ha fokus på fiskevelferd, utstyr, folk og miljø. Det å etablere SalmonCircus er noe nytt, noe som ingen har gjort før, men ser vi på hva vi har gjort før, inkludert bygging og drift av Røvær Havbrukssenter, så er vi helt sikre på at dette får vi til, heter det i klagen.

Det er skissert ulike reiseruter rundt omkring i Norge. På vinter og vår planlegges blant annet en rute som går på Østlandet, og i innlandet, deriblant Hamar.

– I påsken vil SalmonCircus ha tilhold på Hamar og The Gathering som samler rundt 5.000 ungdommer til et nasjonalt datatreff – for ungdom med interesse for data. Vi ser på det som nyttig i forhold til hvordan visningsplattformen vår er bygget opp, skriver selskapet.

På sommeren planlegges besøk av Bø Sommarland, Countryfestivalen på Seljord samt Vinjerock. Dette er arrangement og ferieaktiviteter som samler rundt 140.000 besøkende, poengterer selskapet.

Gratis tillatelse mot fremvisning

Visningstillatelser er en type laksetillatelser som tildeles gratis mot at innehaveren bidrar til å formidle kunnskap om akvakulturnæringen. Tillatelsene er tidsbegrenset til ti år, men med mulighet til å søke om forlengelse.

Stadig høyere laksepriser og dyrere ordinære tillatelser førte til et rush av søknader om gratis visningstillatelser på slutten av 2010-tallet.

Søknadsbunken for visningstillatelser ble etter hvert så stor at Solberg-regjeringen i mars 2021 trakk i nødbremsen, og stanset muligheten for å søke.

I første omgang var stansen ment å være midlertidig, men den er blitt videreført og gjelder fortsatt, fordi det nå pågår en faglig utredning av hele systemet for laksetillatelser.

Fortsatt ligger fire søknader om visningstillatelser fra før stansen til behandling hos Fiskeridirektoratet.

I høstens auksjon av ny produksjonskapasitet, som ble gjennomført etter forslaget til grunnrenteskatt ble kjent, lå snittprisen på en ordinær laksetillatelse på 120 millioner kroner. De er i motsetning til en visningstillatelse ikke tidsbegrenset.

Totalt er det rundt 30 visningstillatelser i Norge. Både store og små aktører har dette, blant annet Lerøy, Salmar og Grieg Seafood. Alsaker-konsernet er eneste aktør i Rogaland med en slik tillatelse.

Også i Oslo er det et såkalt visningssenter, Nova Sea sitt «Lax Expo» på Tjuvholmen, som har videooverføring fra merder på Helgeland.

Det er Fiskeridirektoratet som utsteder og administrerer ordningen med visningstillatelser, mens Nærings- og fiskeridepartement er klageinstans.