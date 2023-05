– Først og fremst er vi egentlig ikke overrasket over at regjeringen vinner gjennom, men veldig overrasket og skuffet over at Venstre støtter dette. At Venstre skulle bli med på regjeringens eksperiment hadde vi faktisk ikke trodd, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

Han er toppsjef og storeier i SinkabergHansen, et av Norges største lakseselskaper. Det har produksjon i en rekke kommuner i Trøndelag og Nordland, og hovedkontor og slakteri i Rørvik helt nord i Trøndelag.

Torsdag kom regjeringspartiene til enighet med Venstre og Pasientfokus om en grunnrenteskatt på 25 prosent i lakseoppdrett. Det er lavere enn regjeringens justerte forslag på 35 prosent, og langt lavere enn 48 prosent som Rødt og SV ønsket.

Likevel er Sinkaberg langt fra fornøyd.

– Ikke tilstrekkelig utredet

Lakseoppdretteren mener at prosessen rundt innføringen av skatten er mangelfull og at saken ikke er utredet tilstrekkelig.

– Og ingenting er endret der. Som sagt er dette veldig skuffende. Samtidig gir vi ære til Frp, Høyre og KrF som ikke er med på dette.

– Skatten ble redusert fra regjeringens opprinnelige forslag på 40 prosent, og videre ned fra det reviderte forslaget på 35 prosent?

– At skatten skulle komme var vi forberedt på. Prosenten er bare et tall. Om den skal endres er det lett å finne partnere som kan bli med på det. Nå tenker jeg at uforutsigbarheten er komplett. Det blir bare en forhandling om et prosenttall fremover og vi vet ikke hva vi skal forholde oss til. Konsekvensensene av skatten er ikke utredet skikkelig, sier han.

– Vil dette endre noe for dere med tanke på investeringer som er lagt på hold?

– Det er ikke noe i dette som gjør ting mer forutsigbarhet. Vi må også vite hvordan prisrådet er tenkt, og det vet vi kanskje ikke før i første kvartal 2025. Ingen vet hvordan dette skal fungere, det er bare antagelser.

Sinkaberghansen har stanset en planlagt investering i mer foredling samt utbygging av smoltproduksjon, investeringer på rundt en milliard kroner.

Nye eiere

Tidligere fiskeriminister Lisberg Berg-Hansen (Ap) var medeier i SinkabergHansen. I vår solgte hennes familie sin andel i selskapet til Bewi Invest for 2,2 milliarder kroner. Sammen med sine fire søsken eide Berg-Hansen 44 prosent av SinkabergHansen.

– Det er ingen hemmelighet at vi opplever de regulatoriske rammevilkårene for næringsvirksomheten som vår som stadig mer utfordrende. Vi legger heller ikke skjul på at en betydelig skjerpet skattlegging av verdiskaping som den vår bedrift står for, har vært utløsende for vår beslutning om å selge, sa Hallbjørn Berg-Hansen i en melding i forbindelse med salget.

– Kysten har tapt

Investor Nils Martin Williksen som nylig solgte familiens aksjepost i lakseselskapet NTS til Salmar, er også skuffet.

– Jeg synes at kysten har tapt. Jeg skjønner ikke at de ikke ser hvordan dette slå. En ting er oppdrett, men verre er det for leverandørene som leverer til lakseoppdretteren. Mange vil sikkert si at 25 prosent er bedre enn 35 prosent, men kysten har igjen tapt, sier han.

Han viser til at investeringer rundt fiskebåter også har stoppet opp.

– I min tid har jeg aldri vært bort i noe tilsvarende. Dette påvirker det meste næringslivet langs kysten. Det har rotet det skikkelig til, mener Williksen.

Williksen-familien eier Salmar-aksjer verdt rundt 890 millioner kroner etter dagens oppgang på 12 prosenter i Salmar-kursen.