– Ingen priser enda, alle skal opp, mens kunder har tatt mer langfri enn leverandørene virker det som, skriver en eksportør i en sms til Intrafish.

Det er fredag og prisen på fersk laks med levering neste uke skal settes. Det er tydelig at det er langhelg for mange i vårt langstrakte land, og det må litt mer innsats til enn vanlig for å finne pratevillige sjømataktører i dag.

Men bildet som tegner seg er at prisene går svakt opp, før pilene vil peke nedover igjen.