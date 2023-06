– Vi ser nå at det kommer mer av den større fisken ut i markedet og mindre produksjonsfisk. Det som for eksempel har vært 3 kilo i snitt før er nå oppi 4 kilo. Vi har jo hatt et veldig stort gap på 3–4 og 5–6 størrelsene med oppi 17 kroner på det meste, sier en eksportør i nord.

I en normal situasjon viser han til at det kun ville vært få kroner i forskjell.