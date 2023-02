– Det er en merkedag for oss. Mange har vært skeptiske, men dette er beviset på at vi har klart det.

Mens kulingen river og sliter i den kummerlige arbeidsbrakken på kaikanten på Hausvik industriområde i Lyngdal kommune, forteller Jarle Dragvik om det han mener er et gjennombrudd for sirkulært fiskeoppdrett på land i verden.

Dragvik er administrerende direktør i Ecofishcircle, selskapet den tidligere Norsk Data- og Hafslund Nycomed-investoren Terje Mikalsen (82) eier tett på 70 prosent av.

Terje Mikalsen eier nær 70 prosent av aksjene i det landbaserte oppdrettsselskapet Ecofishcircle, og har tidligere uttalt at dette er noe av det mest spennende han har vært borti. Foto: Mikaela Berg

Under 30 kroner kiloen?

Mandag formiddag slaktet selskapet for første gang ut velvoksen firekilos laks fra prototypeanlegget utenfor Lyngdal. Laksen har vokst fra 160 gram til rundt fire kilo på ni måneder – 10–15 prosent raskere enn normal vekstkurve i sjøbaserte anlegg. Dødeligheten er på 1,6 prosent, mot nesten 20 prosent i åpne anlegg i sjøen. Landbaserte anlegg slipper også problematikk med lakselus og rømninger.

– Vi har fått veldig god respons på kvaliteten på fisken fra restauranter og andre som har smakt den. Fisken har mindre fett enn tradisjonell oppdrettslaks, sier Jarle Dragvik.

– Vi har jobbet intenst med å effektivisere og forenkle landbasert oppdrett, og beviser nå at dette fungerer. Vi jobber i tillegg med å fange den CO 2 -en fisken selv produserer. Den brukes til produksjon av mikroorganismer som gjøres om til protein, tørkes og vil utgjøre 30 prosent av innholdet i fiskens fôrsammensetning, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Søsterselskapet Gas 2 Feed fikk i oktober fjor 23 millioner kroner fra Forskningsrådet til videre satsing på nettopp dette.

– Hva vil produksjonskostnaden bli per kilo?

– Målet er å komme under 30 kroner kiloen når vi starter fullskala produksjon. Vi mener det er realistisk.

Det er godt under produksjonskostnadene i tradisjonelle merder i sjøen, som nå ligger på godt over 40 kroner per kilo i gjennomsnitt, ifølge Barentswatch.

Senere i vår starter den neste produksjonssyklusen, nå i en tank som er ti ganger større enn dagens, og med en produksjonskapasitet på 120–130 tonn. Så er målet et fullskala anlegg med en produksjon av 6000 tonn i året litt lenger vest – på Lista. Der er det snakk om investeringer på 7–800 millioner kroner.

– Det er klart at da vil vi måtte ut i markedet og hente penger. Det kan også være vi forsøker å hente noe kapital senere i år, trolig rundt 50 millioner kroner. Men allerede når vi slakter ut de neste 120–130 tonnene om et års tid fra den nye tanken, vil vi være i en posisjon der vi tjener penger, sier Dragvik.

Dødeligheten i pilotanlegget til Ecofishcircle i Lyngdal var på lave 1,6 prosent da siste rest av fisk ble slaktet mandag formiddag. Foto: Harald Berglihn

Et rush av prosjekter

Ecofishcircle er ikke det eneste selskapet som ønsker å produsere laks på land. Foreløpig er det kun et fåtall selskaper som faktisk er kommet i gang med nevneverdig produksjon, men en rekke anlegg er under bygging, og enda flere er på tegnebrettet.

DNs søsteravis Intrafish.com publiserte denne uken en oversikt over nær 100 prosjekter, de flest av dem utenfor Norge. Ved å bygge nær markedet, spares store summer på flyfrakt. Andre ønsker å bygge i Norge, for å ha nærhet til etablerte kunnskapsmiljøer og infrastruktur.

Finansiering er en flaskehals for mange av prosjektene, og de fleste av dem blir nok ikke realisert, mener Ragnar Nystøyl i analyseselskapet Kontali.

Nystøyl anslår at det samlet sett er planer om en produksjon på over tre millioner tonn laks på land per år, men at det i 2022 kun ble produsert 12.000-13.000 tonn. Han venter at det i 2025 blir produsert rundt 50.000 tonn per år.

Analytiker Herman Dahl i Nordea Markets tror heller ikke på noen umiddelbar flom av landbasert laks.

– For tiden vil åpenbart mange prosjekter slite med å skaffe seg finansiering, noe som gjør at de blir utsatt eller kansellert, sier Dahl til Intrafish.

– Fortsatt langt igjen

Seks rene, landbaserte lakseselskaper er notert ved Oslo Børs. Størst i markedsverdi er Salmon Evolution, som er i gang med produksjonen ved sitt anlegg utenfor Molde. Salmon Evolution jobber også med å bygge et deleid selskap med en partner i Sør-Korea.

I tillegg har vi blant annet Atlantic Sapphire, som har et stort anlegg i Florida som også er under utbygging. Dette selskapet har opplevd en rekke problemer og tilbakeslag, og har sett aksjekursen falle med over 90 prosent fra toppen i 2021.

– Den landbaserte laksebransjen utvikler seg i riktig retning, men det er fortsatt langt igjen, og vi er mange, mange år fra standardisering og «best practices» bredt tilgjengelig. Dette handler om design, bygging og drift av anleggene, sier finansdirektør Karl Øystein Øyehaug i Atlantic Sapphire, til Intrafish.