Lerøy er i åpningsminuttene på børsen ned syv prosent fra børsstenging mandag. Tirdag morgen la selskapet frem sine resultater for fjerde kvartal 2022.

Lerøy fikk et driftsresultat før verdijustering i fjerde kvartal på 800 millioner kroner mot 902 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Dette er svakere enn forventet. Nedgangen skyldes lavere resultat innen villfangst grunnet lavere fangstvolum, samt lavere marginer i foredling, salg og distribusjon enn samme periode i fjor, skriver selskapet i sin oppdatering til markedet. Høyeste omsetning noensinne Ifølge estimater

