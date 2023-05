– Situasjonen i dag er at vi ikke evner å ta ut noe vekst i produksjonen av laks og ørret. Og det er litt trist at vi ikke klarer, sa Lerøys konsernsjef Henning Beltestad under en panelsamtale tirsdag.

Samtalen dreide seg om datadeling – og hvorfor dette er veien å gå for havbruksnæringen for å løse utfordringer som fiskehelse og vekst i produksjonen. Klyngen NCE Seafood lanserte en rapport om temaet som slår fast at datadeling må.

– Det var derfor vi startet NCE Seafood Innovation Cluster, for å se hvordan vi sammen med de største selskapene i Norge kan løse fremtidige utfordringer sammen.