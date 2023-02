Gjennom dokumenter Intrafish har fått innsyn i via Mattilsynet kommer det frem at norsk laks skal ha dukket opp i Nederland med bakterien listeria monocytogenes i seg.

Mattilsynet fikk melding 24. januar om funnet. Det ble oppdaget i røkt laks med opprinnelse fra Norge. Videre er den produsert i Polen og sendt via Tyskland til Nederland.

Det er et laboratorium i Nederland som oppdaget bakterien og varslet gjennom det internasjonale meldingssystemet for mattrygghet, RASFF (Rapid alert system for food and feed).

Vanlig funn

Bakterien er vanlig i naturen, og ikke uvanlig å finne i miljøet i næringsmiddelvirksomheter, hvor den kan komme inn med personell, råvarer, emballasje og så videre, ifølge Mattilsynet veileder om bakterien.

De er heller ikke uvanlig at norsk laks som er blitt bearbeidet i andre land, som Polen, blir påvist med listeria. Mattilsynet blir varslet dersom bakterien blir påvist i norske råvarer, også i tilfeller hvor bakteriene trolig har kommet inn i verdikjeden utenfor Norges grenser. Det opplyste Mattilsynet selv til Intrafish i forbindelse med et funn i 2019.

Det er uklart om produktet dukket opp i butikkhyllene i Nederland, men ifølge varslingen fra RASFF var den på vei til den supermarkedkjeden Lidl. I dokumentene som Intrafish har fått innsyn i påpeker Mattilsynet at de ikke forventes at Norge skal følge opp funnet i Nederland på noen måte.

«Det er ikke angitt hvilken norsk virksomhet som er opprinnelsesvirksomhet», melder Mattilsynet i dokumentene.

Måtte kalle tilbake i Frankrike

Tidligere i januar ble røkt laks solgt hos butikkjeden Casino i Frankrike kalt tilbake fra markedet. Også denne stammet fra Norge.

Røkt laks fikk også skylden for et utbrudd av listeriose i Norge høsten 2022. Da var det Folkehelseinstituttet som varslet om en mistanke som den gang førte til at Troll Salmon trakk tilbake røkt ørret og røkt laks fra markedet.