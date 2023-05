Det skriver selskapet i en børsmelding onsdag.

Det var i august 2019 at Mattilsynet meldte om at det var påvist PD variant SAV3 på lokaliteten Kattholmen, som ligger i Kristiansund kommune.

Denne varianten av sykdommen aksepteres vanligvis ikke nord for Hustadvika.

På grunn av antagelsen av varianten SAV 3 fikk Måsøval pålegg om å slakte ut fisken. Etter over en uke viste det seg at viruset på lokaliteten likevel ikke var varianten SAV3, men SAV2. Det hadde skjedd en feil ved analysen av prøvene hos Veterinærinstituttet (VI). Slaktevedtaket ble opphevet, men Måsøval anslo da at rundt 70 prosent av laksen allerede var slaktet.

Måsøval En norsk oppdrettsselskap som ble børsnotert på Euronext Growth sommeren 2021.

Grunnlagt i 1973.

Ledet av Måsøval-familien, nå i tredje generasjon.

Har hovedkontor på Frøya, men har også anlegg i kommuner som Ålesund, Kristiansund, Aukra og Hustadvika.

Har vokst gjennom flere oppkjøp, blant annet av Vardal Gruppen og Pure Norwegian Salmon det siste året.

Hadde totalt 221 ansatte i 2021.

Slaktet store deler av fisken

I børsmeldingen står det at Måsøval har vært i dialog med den norske stat v/regjeringens advokat angående erstatningskrav etter at anlegget Kattholmen var feildiagnostisert med PD SAV3 i august 2019.

På det tidspunktet sto det 715.000 laks i anlegget. Fisken hadde en snittvekt på fire kilo.

– Før feildiagnostiseringen ble konstatert, hadde Måsøval i henhold til forskriften slaktet stort deler av fisken på anlegget, samt på naboanlegget Or. Etter at feildiagnosen ble konstatert, krevde Måsøval erstatning fra stat. Staten erkjente ansvar for feildiagnostiseringen i november 2022, står det i meldingen.

– Staten anerkjenner fortsatt ikke en årsakssammenheng mellom feildiagnosen og økonomisk tap påført Måsøval. Måsøval har nå levert stevning til Trøndelag tingrett med krav om erstatning på 29,8 millioner kroner for tapet forårsaket av feildiagnosen, heter det videre i meldingen.

Beklagelse

– Det er ille, og dramatisk for selskapet å få påvist feil variant av viruset. Vi beklager på det sterkeste. Det vil bli viktig å ta tak i arbeidet og prosessen rundt diagnostikken på en bred måte, også med eksterne parter, sa Jorun Jarp til IntraFish i desember 2019. Da var hun beredskaps- og sikkerhetsdirektør i Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet satte i gang en granskning for å finne ut hva som hva skjedd. Ifølge rapporten fra granskningen ble feilen forårsaket av en manuell avlesing av merkingen på prøveglass. Prøver fra to ulike lokaliteter ble på denne måten byttet om.

Prøve nummer 1 fra lokaliteten Kattholmen ble byttet ut med prøve nummer 1 fra lokaliteten Hellaren i Midsund kommune i Møre og Romsdal. Selskapet Øylaks driver denne lokaliteten.

«Dette medførte at et feil resultat, en PD-diagnose med genotype SAV3, ble gitt ut til en lokalitet som ligger nord for Hustadvika, noe som fikk svært alvorlige konsekvenser», heter det i rapporten.

Der kommer det også frem at gjennomgangen av saken bekrefter at det er behov for bedre merkesystemer:

«Slik at man i størst mulig grad unngår å ta feil av nummerering på prøveglass. Det er også viktig at det lages diagnostiske rutiner slik at alle setter opp prøver på samme måten».