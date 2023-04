– Ja, det er nesten alltid nye ting, så det er ikke noen faste oppskrift, sier Rolf Egil Myrmel til Intrafish. På kaikanten i Kjerreidviken i Bergen ligg matforskningsinstituttet Nofima med sine prosesshaller og laboratorium. Her blir nye fôringredienser og sammensetninger testet ut og blandet sammen til fiskefôr. – Det er ofte litt utfordringer. Men det er veldig kjekt, det gjør det interessant. Det er ikke så gøy hvis alt er likt. Det er ikke bare næringsinnholdet som er viktig, men også konsistensen på fôret som lages.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.