Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi, hadde i fjor en samlet lønnspakke på 1,6 millioner euro, eller om lag 16,9 millioner kroner.

Grunnlønnen til oppdrettstoppen økte fra 677.000 euro til 695.000 euro, eller rundt syv millioner kroner. På toppen av dette kommer feriepenger, en bonus på drøyt to millioner kroner og utøvde aksjeopsjoner for til sammen 755.000 euro (rundt 7,6 mill. kroner).

Mowi oppgir tallene i euro, men alle bortsett fra to i ledelsen får lønn i norske kroner. Mowi har lagt til grunn en eurokurs på 10,1 kroner for 2022, fremgår det av rapporten.

Finansdirektør Kristian Ellingsen hadde på sin side en total lønnspakke på 289.000 euro, tilsvarende 2,9 millioner kroner.

Nest best betalt i konsernledelsen i fjor var driftsdirektør (COO) Ben Hadfield, som med sin totale lønn på rett over en million euro kun ble slått av konsernsjefen. Mye av grunnen til Hadfields sterke inntjening kom som følge av utøvde aksjeopsjoner på 634.000 euro.

Konsernsjef Vindheim (t.v.), og finansdirektør Kristian Ellingsen da Mowi la frem tredjekvartalstallene i fjor. Foto: Gunnar Lier

Avlønning til ledelse og styre fremkommer av en rapport Mowi la frem samtidig med årsrapporten onsdag morgen.

Mowi la frem tall for fjerde kvartal og hele 2022 for en drøy måned siden, der det fremkom et årlig operasjonelt driftsresultat på over en milliard euro for første gang noensinne.

Mowi produserte 464.000 tonn laks i 2022, 4.000 tonn over det som ble estimert for et år siden. I Norge ble det produsert rekordhøye 294.000 tonn.

Som i tredje kvartal besluttet styret i Mowi et utbytte på 1,7 kroner per aksje. Til sammen tilsvarer det rundt 879 millioner kroner. For hele 2022 ble utbyttet 7,35 kroner per aksje.

Presisering: I en tidligere versjon av denne saken stod det at Vindheims lønnspakke var på 18,1 millioner kroner. Det var utregnet med dagens eurokurs. Saken er oppdatert med Mowis egne tall.