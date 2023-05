I løpet av årets tre første måneder tjente Mowi 332 millioner euro på driften, noe som tilsvarer rundt 3,8 milliarder kroner med dagens valutakurs. Det er opp fra 207 millioner euro samme kvartal i fjor.

– Gode priser og sterke operasjonelle prestasjoner over tid fra mine 11.500 kolleger i 25 land over hele verden gjorde årets første kvartal til vårt beste kvartal noensinne. Sammenlignet med samme kvartal i fjor gjør vi det bedre på nesten alle målbare indikatorer, sier konsernsjef Ivan Vindheim i en kommentar.

Tallet var kjent allerede 18. april, da selskapet kom med en oppdatering om nøkkeltallene sine. Mowi produserte 103 000 tonn laks i første kvartal. Det er høyere enn estimatet på 98 000 tonn.

Mowi Er med god margin verdens største lakseprodusent med produksjon blant annet i Norge, Skottland, Chile, Canada og Færøyene. Hovedkontor i Bergen. Selskapet het tidligere Marine Harvest.

Er Norges desidert største lakseprodusent

John Fredriksen og familien er hovedeier med 14,4 prosent, mens Folketrygdfondet har drøyt åtte prosent

Børsnotert i Oslo, med en markedsverdi på rundt 100 milliarder kroner.

Har rundt 15.000 ansatte fordelt på 25 land.

Litt over halvparten av dette ble slaktet i Norge. Det var også her marginene per kilo var høyest, med 3,75 euro eller rundt 43 kroner kiloen i driftsresultat. Dette resultatet omfatter hele verdikjeden.

De siste fem årene har Mowi vokst hele 109.000 tonn, eller 5,2 prosent per år, som er mer enn gjennomsnittet for næringen.

– Vår klare målsetning er å fortsette å vinne markedsandeler de neste årene, uttaler Vindheim i dagens melding til markedet.

– Mowis merkevarebygging fortsetter ufortrødent videre, og MOWI-merkevaren er nå til stede i 18 land over hele verden. Vi arbeider tett sammen med kundene våre for å utvikle laksemarkedet globalt, legger Vindheim til.

Fastholder slaktevolum

Mowi opplyser i dagens kvartalsrapport at selskapet fastholder guidingen om et slaktevolum på 484.000 tonn i 2023.

I andre kvartal ventes slaktevolumet å være 104.500 tonn, fordelt på 61.000 tonn i Norge, 17.500 tonn i Skottland, 12.500 tonn i Chile, 9.000 tonn i Canada, 1.700 tonn i Irland, 2.700 tonn på Færøyene og 100 tonn på Island.

I 2023 venter Mowi å slakte 290.000 tonn i Norge, 64.000 tonn i Skottland, 72.000 tonn i Chile og 28.000 tonn i Canada. For Irland, Færøyene og Island ventes slaktevolumet å være henholdsvis 4.500, 10.500 og 15.000 tonn.

I tillegg til å drive med lakseoppdrett, kontrollerer Mowi verdikjeden fra fôr og settefisk til slakteri og foredling av laksen.

Kontraktsdekning

Mowi har en kontraktsdekning i prosent av guidet volum på 29 prosent i Norge i andre kvartal 2023, med stabile priser sammenlignet med foregående kvartal.

I andre kvartal er kontraktsdekningen 45 prosent i Skottland, 46 prosent i Chile og 94 prosent i Irland. Det er ikke sluttet kontrakter i Canada, Færøyene eller Island.

Mowis kontrakter har typisk en varighet på 3–12 måneder.

Ekstra skatteregning

Mowi har gjentatte ganger uttrykt sin bekymring for grunnrenteskatten i havbruk som innføres i Norge fra 1. januar 2023. Hvordan modellen til slutt blir skal vedtas i Stortinget i løpet av mai. De fleste venter nå hovedtrekkene fra regjeringens reviderte anslag om en grunnrenteskatt på 35 prosent av verdiskapingen i sjøfasen blir stående.

– Dette skattenivået er hverken bærekraftig eller forenlig med regjeringens uttalte vekstambisjoner for næringen. Hvis skatten blir vedtatt i Stortinget, vil den utgjøre enorm skade på den norske havbruksnæringen i form av reduserte investeringer og tapte arbeidsplasser, sier Vindheim i en kommentar i dagens melding.

Driftsinvesteringer

Oppdrettsselskapet venter driftsinvesteringer (capex) på om lag 380 millioner euro i 2023 og ser frigjøring av arbeidskapital på rundt 100 millioner euro, går det fram av kvartalsrapporten onsdag.

Av totalt capex i 2023 er det inkludert rundt 40 millioner euro i Arctic Fish. Ferskvannsinvesteringer er estimert til 70 millioner euro og 50 millioner euro knyttet til prosjekter i sjøvann.

Innen prosessering/markedsføring og salg ventes capex å bli rundt 65 millioner euro i år, blant annet med investeringer i nye prosesseringsfasiliteter/oppgraderinger og automatiseringsprosjekter.

Videre ventes rentebetalinger på om lag 80 millioner euro, ekskludert IFRS 16-effekter, og skatt på rundt 175 millioner euro.

Slik leverte Arctic Fish Holding

Mowis underbruk, Arctic Fish Holding, som selskapet kjøpte Salmars eierandel på 51,28 prosent av i fjor, fikk et operasjonelt driftsresultat på 114 millioner kroner i første kvartal 2023, mot -45 millioner kroner i samme periode året før.

Omsetningen var 418 millioner kroner (283), mens resultat før skatt ble -34 millioner kroner (-15). Fair value-justeringer utgjorde -45 millioner kroner i kvartalet (24) og netto valutaeffekter var -75 millioner kroner (14).

I første kvartal 2023 hadde selskapet et slaktevolum på 4.866 tonn. Volumguidingen for hele 2023 er 15.200 tonn. For andre kvartal 2023 guides det et slaktevolum på 100 tonn, tredje kvartal 4.300 tonn og fjerde kvartal 5.900 tonn. For 2024 estimeres slaktevolumet til 17.600 tonn.