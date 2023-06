Mowi, verdens største lakseoppdretter, planlegger å konvertere sitt nylig kjøpte Dawnfresh ørretanlegg ved Loch Etive i Skottland for å produsere postsmolt av laks.

I forrige uke lanserte selskapet en «samfunnskonsultasjon» for å utforske potensialet for det nye postsmolt-programmet. Det foreslåtte programmet vil gi en rekke fordeler for Loch Etive og miljøet rundt, mener Mowi.

Postsmolt er laks som er forsinket i overføringen fra ferskvann til saltvann, slik at den kan vokse seg større og bedre egnet til å overleve overføringsprosessen. I tradisjonell lakseoppdrett flyttes smolt direkte fra ferskvannsklekkerier til sjøvannslokaliteter med en størrelse på cirka 130 gram, hvor den oppdrettes i 18–24 måneder før slakt.