– Den trege saksbehandlingen vi ser spesielt i Nordland er uakseptabel. Byråkratiets sendrektighet bidrar utvilsomt til at videre vekst og verdiskaping i denne regionen stopper opp. Det er liten tvil om at både næringen, fylkeskommunen og ikke minst vertskommunene har tapt millionbeløp på byråkratiets sendrektighet, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, i en epost til Intrafish. Sjømatbedriften opplever en stor pågang fra sine medlemsbedrifter om utfordringer med lang saksbehandlingstid hos Statsforvalteren. I tre fylker betegner de situasjonen som uholdbar.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.