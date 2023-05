Det går fram av en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet sent fredag ettermiddag.

Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge er langt ifra fornøyd med ministerens melding på tampen av pinsehelgen.

– At departementet ikke greide å fullføre dette arbeidet innenfor den avsatte tiden til dette er skuffende, sier direktør for havbruk i sjømat Norge, Jon Arne Grøttum, i en epost til Intrafish.

Stengte i desember

I meldingen fra NFD opplyses det at myndighetene nå gjenåpner muligheten til å søke om nye tillatelser til akvakultur på land for produksjon av settefisk og stamfisk i resirkuleringsanlegg der minst 95 prosent av vannet i anlegget resirkuleres. Dette stengte myndighetene for i desember i fjor da NFD innførte en midlertidig stans i muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land med begrunnelse i at det er behov for klarere regelverk. Den midlertidige stansen omfattet også settefisk og stamfisk.

– Jeg mener det er riktig å åpne for søknader om enkelte former for landanlegg nå. For produksjon av settefisk og stamfisk i resirkuleringsanlegg med høy grad av resirkulering av vann, vil potensialet for påvirkning på omkringliggende sjø være svært begrenset. Slik produksjon vil derfor i liten grad utfordre regelverkets skille mellom land og sjø. I tillegg har dette vært et av de viktigste innspillene vi har fått, som vi nå har valgt å lytte til, uttaler fiskeri- og havministeren i fredagens melding.

Endringene iverksettes umiddelbart. Søknader innkommet før 20. desember 2022 kl. 00.00 vil fortsatt bli behandlet på vanlig måte opplyses det.

Fortsatt stengt dør

Myndighetene er klar på at stansen i muligheten for å søke om øvrige produksjonsformer på land videreføres.

– Stansen forlenges for øvrige produksjonsformer på land, herunder matfiskproduksjon i både gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg. For produksjon av matfisk på land vil den midlertidige stansen forlenges til nytt regelverk er på plass. Tilsvarende gjelder for settefisk- og stamfiskproduksjon på land som ikke foregår i resirkuleringsanlegg der minst 95 prosent av vannet resirkuleres.

Ut på høring

Myndighetene sender nå på høring forslag om endring av forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) kap. 7. Akvakulturtillatelser på land.

Formålet med forslaget til endring er å bidra til å sikre en bærekraftig utvikling av landbasert akvakultur, skriver departementet.

Innhold i forslaget Departementet foreslår at det inntas nye vilkår til et anleggs plassering, samt funksjonskrav som begge må være oppfylt for at tillatelse til akvakultur på land kan tildeles.

I kombinasjon vil disse vilkårene etter departementets syn i betydelig grad redusere muligheten for påvirkning på sjø fra anlegg som gis tillatelse til akvakultur på land.

Departementet har gitt Veterinærinstituttet i oppdrag å utforme forslag til funksjonskrav

Det nærmere innholdet i funksjonskravene vil sendes på høring før sommeren med samme høringsfrist som høringsnotatet

Høringsfristen er satt til 30. august 2023. [Les høringen her].

Departementet tar sikte på at nytt regelverk skal fastsettes 20. september.

I tillatelsesregelverket går det et tydelig skille mellom tillatelser til akvakultur på land, og tillatelser til akvakultur i sjø. Skillet mellom disse tillatelsesordningene har særlig fått betydning i nyere tid, der anlegg med nye teknologiformer særlig utfordrer regelverkets grense mellom land og sjø, skriver departementet, og sier at det derfor er viktig at skillet mellom disse tillatelsesordningene tydeliggjøres.

– Framtidens oppdrett vil også innebære produksjon på land. Det er imidlertid viktig at utviklingen av landbasert oppdrett skjer på en bærekraftig måte, og på en måte som ikke har en negativ påvirkning på produksjonen til ordinært oppdrett i sjø. Med dette arbeidet er jeg trygg på at vi kommer fram til gode og forutsigbare rammebetingelser som bidrar til ei bærekraftig utvikling, uttalerer Skjæran i meldingen.

Sjømat Norge ikke fornøyd

– Vi forventet at departementet greide å avklare disse spørsmålene omkring landbasert akvakultur innenfor de avsatte seks månedene. Det er og var viktig for at investeringer til denne type produksjon kan realiseres. Det kan de ikke som følge av departementetsutsettelse, sier Jon Arne Grøttum, i en epost til Intrafish.

Grøttum mener smerteterskelen for havbruksnæringen generelt, og utstyrsleverandørene spesielt, er nådd etter usikkerhet med skatt og utsettelsene med miljøteknologitillatelsene.

– Vi ser nå de første konkursene hos leverandørene, og dessverre må vi forvente at flere ikke vil overleve denne regjeringen, uttaler Grøttum.