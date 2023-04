Det er strømmetjenesten Netflix som selv melder dette i en pressemelding mandag morgen. Den nye serien har fått arbeidstittelen «Lakseøya».

– Oppdrettsnæringen har i de siste tiårene endret både norskekysten og verdens matkultur. Det er på høy tid med et TV-drama om aktørene i bransjen og at en internasjonal strømmetjeneste som Netflix tør å satse på en historie med så tydelig lokal forankring er suverent. Vi er fornøyd med å være tilbake med Netflix igjen etter ti år og kan ikke vente med å starte å filme, sier serieskaperne i pressemeldingen.

Serieskaperne er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin, som for ti år siden sto bak «Lilyhammer» med profilen Steven Van Zandt i hovedrollen. Netflix sier ikke noe om skuespillergalleriet som er klar for nysatsingen.

Skodvin har siden stått bak serien «Beforeigners» som gikk internasjonalt på HBO. Nå er det oppdrettsnæringen de skal begi seg ut på.

Netflix melder i pressemeldingen at man i serien vil treffe to familier i et lite kystmiljø i Norge, som er fiender i den globale lakseindustrien. Ifølge VG vil dette bli Trøndelag, der man som kjent har store oppdrettsmiljøer på blant annet Frøya.