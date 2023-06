Avtalen innebærer at Norcod overtar 100 prosent av aksjene i både Kråkøy Slakteri As og TN Kråkøy Eiendom As.

Slakterier har 53 fulltidsansatte som nå melder overgang inn i Norcod, meldes det.

– Denne vertikale integreringen av verdikjeden vår er et strategisk steg videre for å forbedre operasjonen vår og skape robuste og strømlinjeformet businessmodell, sier konsernsjef Christian Riber i Norcod i børsmeldingen.

Roger Sørgård, daglig leder for Kråkøy er fornøyd med avtalen.

– Å være en del av Norcod vil akselererer våre vekstambisjoner og får oss til å skalere tjeneste. Å slå seg sammen med Norcid er en anerkjennelse av suksessen vi har hatt med å betjene det lokale markedet med slaktetjenester, sier han i samme børsmelding fra Norcod.

Kråkøy Slakteri hadde en omsetning på 63 million kroner i 2022. Kjøpesummen vil bli gjort opp til dels gjennom kontanter og dels mot vederlag aksjer i Norcod. Antall aksjer som utstedes vil være 577.639 aksjer, tilsvarende en verdi på 20,7 millioner kroner for dagens kurs på 36 kroner aksjene.