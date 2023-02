Det melder Nordic Halibut i en pressemelding fredag morgen.

– Vi er veldig glade for at Tingvoll kommune fortsetter å vise sin støtte til Nordic Halibut sine planer om å skape lokale arbeidsplasser og verdiskaping gjennom utvikling av et nytt landbasert kveiteanlegg, sier administrerende direktør Edvard Henden.

Selskapet har planer om å produsere 1,25 millioner kveiteyngel årlig på anlegget i Tingvoll. Selskapet opplyser at det vil de ifølge fremdriftsplanen være klar til i 2027. Anlegget vil blant annet bygges med solcellepanel på taket.

– Det nye landbaserte anlegget vil for første gang i selskapets historie bygges og designes fra bunnen, og for kveiteoppdrett spesifikt. Torjulvågens naturgitte forutsetninger og vannegenskaper gjør oss i stand til å produsere energieffektiv og bærekraftig supermat i industriell skala på Nordmøre, sier administrerende direktør Edvard Henden.