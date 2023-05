Den blodferske rapporten fra næringsklyngen NCE Seafood tar for seg datadeling i norsk akvakultur og er utarbeidet med hjelp av intervjuer med både leverandørnæringen, oppdrettere og andre viktige aktører i næringen.

– Grunnen til at vi mener denne rapporten er viktig er for at den handler om å forene status i næringen. Hvor er vi i dag og hvor skal vi. Rapporten bygger på gi noen punkter på hva vi tror skal til for å komme der, sier Nina Stangeland, administrerende direktør i NCE Seafood til Intrafish om rapporten som kom tirsdag.