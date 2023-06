Fitjar Mekaniske Verksted leverte servicebåten «Multi Arctic» nylig over til FSV Group. Fartøyet er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen.

Det melder verftet selv ei en pressemelding tirsdag. Der viser de også til et sitat fra Endre Brekstad, teknisk sjef i FSV Group, fra da de to partene inngikk avtalen om båtbyggingen.

– For oss i FSV så vil alltid kvalitet være viktig når vi skal bygge våre båter. Det er på denne bakgrunn at vi i FSV bygger og utstyrer de med det beste av utstyr levert fra norsk leverandørindustri og kommer fram til de mest innovative og sikreste løsningene. Dette gjør at vi kan utføre arbeidsoperasjoner tryggere og mer effektivt, sa han da.

Takker for tilliten

Brekstad ga samtidig ros til Fitjar Mekaniske Verksted. Verftet, ved verftsdirektør Hugo Strand, skyter rosen tilbake.

Det nye servicefartøyet til FSV Group. Foto: Fitjar Mekaniske Verksted

– FSV stiller meget strenge krav til kvalitet, finish samt leveransepresisjon, og vi ser på det som en stor tillitserklæring at de velger å bygge hos oss. FMV har spesialisert seg på å bygge komplekse fartøy av denne størrelsen ved eget verftsanlegg, noe som gir sikker prosjektgjennomføring, betydelige ringvirkninger og kompetanseutvikling i det norske maritime clusteret. Fartøyet setter en ny standard hva angår batteri/hybrid motorkonfigurasjon og det passer til vårt slagord «Me byggjer for framtida», sier han i pressemeldingen.

Fartøyet har syv lugarer og et lasterom på 190 kvadratmeter. Båten er hybrid og er utstyrt med en batteripakke på 1000 kilowatt, som ifølge båtbyggerne sparer miljøet for 340 tonn co₂ i året.

Ifølge pressemeldingen skal verftet også bygge enda et fartøy til FSV Group.