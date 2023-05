Oppdrettsgigantene la fram sine kvartalsrapporter siste uke. Økonomisk kunne det knapt gått bedre. Samtidig trekker både Mowi og Grieg fram at vintersår hos fisken er et problem som øker. Nå begynner også vaksinen å få mindre effekt.

Dette fører til dårligere kvalitet på fisken og økonomiske tap. Dyrevernalliansen er bekymret for fiskevelferden.

– Vi er veldig bekymret for situasjonen. Bakteriene spiser seg gradvis gjennom hud og muskel og etterlater åpne sår på kroppen. Det bør være klart for enhver at sårene er svært smertefulle for fisken.