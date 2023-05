Sommerskole med havbruk, bachelor i havbruk og årsstudium i havbruk anbefales som nye utdanningstilbud på Nesna.

– Vi har et stort håp om at dette går gjennom. Vi skal gjøre det vi kan for å si hvor viktig dette er for næringen, sier Alf Gøran Knutsen, daglig leder i Kvarøy fiskeoppdrett.

Det har vært noen tumulter rundt distriktshøgskolen Nesna de siste årene. Utdanningsstedet ligger under paraplyen til Nord universitet. Universitetsstyret vedtok i 2019 å legge ned campusen – til massiv protest lokalt.