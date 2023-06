De to nye båtene, som fikk navnet «Edel» og «Jørgen», er begge levert av Moen Marin.

-Investeringen er i tråd med vårt langsiktige perspektiv. Bedre arbeidsforhold, redusert klimaavtrykk, mindre utslipp og bedre fiskevelferd bidrar til en mer bærekraftig tilnærming på hvordan vi gjør jobben vår, sa Jan Robert Øksheim i Edelfarm i en tale under dåpen.

Elbåter

Regjeringen har kommet med et ønske om elektrifisering av servicefartøyene i havbruksnæringen. Begge de to ne båtene er elbåter, som i tillegg er utstyr med nødaggregat ved behov. Båtene kostet oppdretterne 20 millioner for hver båt.

Servicefartøey «Jørgen» til kai. Foto: Salten Aqua

-Vi er takknemlige for oppdraget, og er spesielt takknemlige for at flere oppdrettere som Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm ser verdien av å satse elektrifiserte fartøy. I fjor leverte vi kun hybride fartøy, og dette er ei satsing som vi mener er riktig med tanke på framtiden, sa Lars Ivar Elvertrø, salgsdirektør i Moen Marin AS.

Langsiktig strategi

I en pressemelding viser lakseoppdretterne til at investeringen er viktig for deres langsiktige strategi.

Victoria Wemberg, gudmor til arbeidsbåten Jørgen, Lars Ivar Elvertrø, på vegne av Moen Marin, og Charlotte Strøm, gudmot til arbeidsbåten Edel. Foto: Salten Aqua

-Vi produserer laks sammen med Edelfarm, og er takknemlige for det samarbeidet vi har. Vi har begge jobbet med laks i tre generasjoner i Skjerstadfjorden, og vi har begge en visjon om å ta vare på fjorden som utgjør livsgrunnlaget vårt, sa Jørgen Wenberg under dåpen.