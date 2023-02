– Vi har sagt det samme hele veien, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i et intervju med Finansavisen. Vedum snakket om grunnrenteskatten på oppdrettsnæringen, og skatteprosenten på 40 prosent. Det var uttalelser fra stortingspolitiker Geir Pollestad (Sp) og noen ikke-navngitte Sp-politikere publisert i Dagbladet forrige uke som de seneste dagene har ført til spekulasjoner om at skatteprosenten kan bli kuttet. De ikke-navngitte politikerne ble i den artikkelen sitert på at det handlet om å få inn rundt 3,8 milliarder kroner i skatt.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.