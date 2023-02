Parasitten Spiro har i høst skapt problemer for Grieg Seafood Finnmark. Den relativt ukjente skapningen kan føre til byller og sår, noe som naturligvis plager fisken, men ikke gjør den farlig å spise. Som følge av planene har selskapet destruert rundt 1,5 millioner fisk, i tillegg til at en del fisk er slaktet ut før opprinnelig planlagt tidspunkt. Slakteanslaget for 2023 i Grieg Seafood Finnmark er nedjustert med 5.000 tonn til 28.000 tonn, blant annet som følge av disse problemene.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.