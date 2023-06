Etter analyser av anbefalingene fra Perus havforskningsinstitutt (Peruvian Sea Institute), har Perus minister for produksjon annonsert at fiskesesongen for ansjos i den nordre sentralsonen ikke vil starte opp.

Raul Perez Reyes sier dette på en pressekonferanse ifølge Intrafish.com. Det skjer etter et forsøksfiske mellom 3. og 7. juni. Han viste til at det var «ingen biologiske forhold for utvikling av utvinningsaktiviteter.»

– Sjøforholdene er ikke gitt for starten av fiskesesongen, sa Perez Reeyes på en pressekonferanse.

Han viste til at dersom de tillot fiske nå, ville det påvirke fremtidig fiske av ansjos.