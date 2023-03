Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp), ordfører i Salangen kommune, har vært en tydelig motstemme mot regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk. Det har ført til flere turer til hovedstaden der hun har vært med å organisere møter for Sp-ordførere med finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Hun har stått i front for det enkelte har kalt «havbruksgerilljaen» blant kystordførerne. Sist på Senterpartiets landsmøtet tidligere i mars. Nå er hun på vei inn i de innerste gemakker etter at hun fredag ble utnevnt som ny statssekretær for kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

