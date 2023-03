«Samlet sett har norske oppdrettere i dag et konkurransefortrinn når det gjelder totale avgifter og skatter. De investerer midlertid betydelig i konsesjoner, og dersom den foreslåtte grunnrenteskatten blir implementert i 2023 vil norske oppdrettere være dårligere stilt sammenlignet med oppdrettere på Island og Færøyne.» heter det i en rapport.

Det er Boston Consulting Group (BCG) som står bak rapporten nylig levert over til det islandske fiskeri- og landbruksdepartementet. De bestilte i 2021 i en rapport som tok for seg status og fremtidsutsikter for akvakulturnæringen på Island. For å finne ut av det har de sett til andre store oppdrettsland som Chile, Skottland, Norge og Færøyene. BCG slår fast at det er stort potensial for vekst på Island, i hvert fall når det blir sammenlignet med nabolandene sine skatter og avgifter.

Kan gi fordel for Island

På Island går ikke oppdrettsnæringen i pluss på samme måte som i Norge. Men rapporten anbefaler myndighetene om å analysere effektene dersom de også skulle innførte en grunnrenteskatt.

«Forutsatt den nye grunnrenteskatten i Norge implementeres i 2023, vil norske oppdrettere bli betydelig dårligere stilt når det gjelder totale avgifter sammenlignet med islandske oppdrettere». heter det i rapporten.

«Den ferske informasjonen om en potensiell grunnrenteskatt i Norge kan, som et eksempel, øke Islands konkurranseevne.» mener BCG videre.

Rapporten har også sammenlignet Island, Norge og Færøyene på skatter og avgifter. Island har høyest avgifter i dag, men dersom grunnrenteskatt på 40 prosent kommer i Norge, og Færøyene endrer sin form for grunnrenteskatt som de har foreslått, så vil Norge ha mest avgifter og Island lavest.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stort potensial

I rapporten trekkes det frem at Island har de neste ti årene potensial til å femdoble inntektene fra salg i akvakultur, skatteinntektene kan femdobles og antall ansatte i næringen kan tredobles.

– Hvis akvakultur skal kunne vokse og bli en hovednæring for islandsk økonomi, ved siden av andre viktige næringer, må vi ta tak i utfordringene. Enten det er miljøaspektet, den økonomiske siden eller samfunnets syn på næringen, sier matminister Svandis Svavarsdottir til Islandske rikskringkastingen (RUV) om rapporten fra BCG.

BCG har identifisert noen hovedutfordringer for at akvakulturnæringen skal utvikles på Island. Biologisk mangfold, økosystemer, økonomiske interessekonflikter og ulik overbevisning. BCG kommer ikke med noen forslag til hva Island bør gjøre for å få utløst sitt potensial innen havbruk, annet enn å finne rett balanse mellom alt dette.

«Islands akvakulturstrategi og resulterende politikk bør søke å forskere positive ringvirkninger og begrense negative effekter», heter det i rapporten.

Rapporten viser til at det er utfordringer med rammeverket for næringen der regelverket skaper utfordringer med lisenser og lignende siden det ikke har endret seg i takt med veksten av industrien.